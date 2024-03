Fãs de banda de rock elogiam show de Kevin O Chris no Lolla: 'Maravilhoso'

O segundo dia do Lollapalooza 2024 foi marcado pelas apresentações de bandas de rock e nomes nacionais, como Kevin O Chris e Xamã.

Assim, o público que esteve no palco alternativo presenciou a apresentação de Kevin O Chris e, em sequência, da banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard, que são gêneros completamente diferentes.

O que os fãs disseram

Thaís Machado veio para o festival principalmente pelo King Gizzard & the Lizard Wizard, mas curtiu o show de Kevin O Chris. "Estava aqui pelo King [Gizzard], mas o show do Kevin foi maravilhoso. Sou mais do rock, mas Kevin é cultura brasileira. A playlist dele estava maravilhosa, até Alcione rolou. Estava incrível. O balé estava maravilhoso"