'Falta de preparação' e 'parte do perrengue': lamaçal divide fãs no Lolla

Ela também criticou o evento. "Acho [falta de] preparação. Eu vim no The Town e estava a mesma coisa. Estava uma 'lamaceira' danada".

Lenise conta que já foi "muitas vezes" no Rock in Rio e nunca viu isso por lá. "Nunca teve isso. Lá não acontece isso. Lá é top."

Renan Biazoto conta que essa é a primeira edição de Lollapalooza em que ele comparece, mas que já foi em edições passadas do Rock in Rio e na estreia do The Town. "No Rock in Rio, a gente pegou chuva no show do Coldplay, mas não teve lamaçal porque lá é tudo cimentado e com grama sintética."