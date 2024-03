'Botar dedo na cara não é tapa': Jojo nega acusação de agressão de colega

Quem toma um tapa na cara e tinham várias outras pessoas ali, para onde vai? Diretamente para a delegacia e procura a direção da faculdade. Ela não procurou a direção e muito menos foi para a delegacia fazer B.O.

Gabriela Nascimento acusa Todynho de agredi-la e ofendê-la enquanto discutiam e promete processar a cantora. No entanto, ao negar investidas físicas, a cantora pede que ela então forneça provas do ocorrido ou poderá sofrer com consequências na Justiça. "Agora ela tem que provar, porque calúnia e difamação é crime", completa a artista.

A briga entre as estudantes aconteceu do lado de fora da faculdade Estácio, onde Jojo Todynho está cursando Direito. Segundo a cantora, ela foi percebeu atitudes debochadas da colega e foi tirar satisfação. Então as duas discutiram aos gritos e xingamentos. Conforme o relato de Gabriela, a unha da cantora estava encostando em seu rosto e ao tirar, Jojo a teria acertado um tapa.