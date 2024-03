BBB 24: Anjo Pitel coloca Isabelle e Matteus no Castigo do Monstro

Isabelle e Matteus foram colocados no Castigo do Monstro do BBB 24 (TV Globo). Eles foram escolhidos por Pitel, que venceu a Prova do Anjo.

O que aconteceu

Após Pitel vencer a Prova do Anjo, ela selecionou Isabelle e Matteus para o Castigo. "Eu tive essa conversa com o Lucas ontem, então não vou fugir do que eu tinha falado. Vou colocar a Isabelle, que faz mais tempo que foi para o Monstro. O outro eu vou colocar o Matteus, porque a gente já troca farpas há muito tempo, e, neste jogo, sou eu contra ele até um de nós dois sair", anunciou.