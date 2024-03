Davi rebate argumento de Giovanna no BBB 24: 'Não mando em ninguém'

Davi: "Ontem recebi a 'mira' aqui. Só que as pessoas aqui dentro da casa querem me colocar numa posição que não é minha. Falou que eu sou a 'cabeça' do grupo em que eu estou. Isso é totalmente errado, eu não mando em ninguém, todo mundo tem seu jogo, suas opiniões próprias. E estão querendo me colocar em lugares que não são meus, tá ligado?".

Davi: "Eu não mando em ninguém. Faço o meu jogo, dou minha opinião e é isso aí. As pessoas não têm argumento para me colocar no Paredão e querem me colocar por qualquer motivo. Está se tornando muito chata essa situação. Eu espero que vocês estejam vendo isso e é isso aí, vamos pra cima".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER