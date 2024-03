BBB 24: Davi aconselha Isabelle sobre Matteus: 'Deixa o coração falar'

Isabelle se incomodou com os comentários do grupo Fadas sobre a relação entre ela e Matteus no BBB 24 (Globo). Ela foi pedir conselhos sobre este assunto a Davi.

O que aconteceu

Isabelle perguntou a Davi e Alane se ela deveria se afastar de Matteus. O amigo não quis comentar muito, mas aconselhou a amiga a seguir seu coração