'Assusta verem tabu', diz Marina Sena após admitir que dar c* é 'viciante'

Marina Sena, comentou sobre a participação no "Surubaum", programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube. Na ocasião, cantora afirmou que dar o c* é "viciante".

O que disse Marina Sena

O que mais me assusta é verdade que pessoas ainda enxergam certas coisas como tabu. Mas gostei da repercussão, gosto que minha opinião tenha relevância

Marina Sena em papo exclusivo com Splash no estande da Localiza no Lollapalooza 2024

Cantora participou do "Surubaum" acompanhada de Juliette. "Dar o c* é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o c*. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o c* para ele", disse na ocasião.