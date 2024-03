'A hora dessa planta vai chegar', diz Bia sobre Giovanna

Depois de perder a Prova do Anjo no BBB 24, Bia disse que tiraria Giovanna "do Quarto do Líder" se ganhasse a disputa e pudesse colocar duas pessoas no Monstro da Semana.

O que aconteceu

Beatriz perdeu a Prova do Anjo e não pôde completar seu desejo: tirar a Líder Giovanna do VIP e colocá-la na xepa com o Castigo do Monstro. Em conversa com Davi e Matteus na área externa, a vendedora voltou a comentar sobre o assunto.