'Você pode acabar prejudicando as pessoas' diz Davi em DR com sister

"Você tem que tomar cuidado com as suas falas", disse Davi.

"Por mais que você seja ansiosa, que você tenha esse probleminha de avançar as coisas, de botar as coisas um pouco além do limite, você pode acabar prejudicando as pessoas com as suas falas", argumentou ele.

"Você chega e fala assim: 'Davi falou que eu ia embora'. Eu não falei que você ia embora", explicou o baiano.

Beatriz disse que estava brincando, mas Davi reforçou sua opinião sobre os comentários: "Às vezes, o público que está assistindo lá fora não vai achar que é brincadeira".

"Quando eu sou emparedada, eu sou apavorada mesmo", argumentou Beatriz.

"Eu falei isso, que você tem um grande potencial. Que se você não ganhar o programa aqui dentro, você pode ganhar lá fora. Tem que saber interpretar as coisas, porque eu enxergo potencial em você", pontuou ele.