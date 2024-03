Tamanho importa? Ricky Martin revela DMs cheias e preferências na cama

Ricky Martin, 52, respondeu diversas curiosidades, incluindo algumas mais picantes, durante entrevista no "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

O que aconteceu

O ex-Menudo contou que suas mensagens diretas estão lotadas depois que revelou seu fetiche em pés. "Foi como se eu tivesse dado sinal verde para todo mundo. É só o que eu recebo agora. Estou feliz, não estou reclamando!"

Em sua participação no show noturno, da última quinta-feira (21), o cantor foi questionado sobre arrependimentos ao ter revelado o fetiche. Mesmo satisfeito com o sucesso, às vezes ele se surpreende: "Quer dizer, alguns são meio estranhos. Eu fico 'Hm, não'".