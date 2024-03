Susana Werner e Julio Cesar reatam com nova lua de mel em Madri, diz jornal

Susana Werner, 46, estaria reatando o seu casamento com Julio Cesar, 44.

O que aconteceu

De acordo com o jornal Extra, os dois estariam tentando reatar o casamento. Na noite de quinta-feira (21), a empresária, que teve um relacionamento de 21 anos com o ex-jogador de futebol, escreveu: "Com o amor da minha vida desde 2001".

Segundo o veículo, eles estariam em uma nova lua de mel. Desde o último fim de semana, eles estariam juntos em Madri, na Espanha.