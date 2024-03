São João de Campina Grande: confira a programação completa para 2024

Wesley Safadão, Xand Avião, Simone Mendes e João Gomes são alguns dos artistas anunciados como atrações especiais do São João 2024 de Campina Grande. A grande festa na Paraíba acontecerá de 29 de maio a 30 de junho.

O que aconteceu

A 41ª edição d'O Maior São João do Mundo terá 33 dias de festividade — um dia a mais que a edição do ano passado. O evento celebra o aniversário de 160 anos de emancipação política de Campina Grande.

O evento terá abertura no dia 29 de maio e contará com shows dos artistas Flávio José, Alcymar Monteiro, Santanna e Samya Maia. Artistas como Wesley Safadão, Xand Avião, Gusttavo Lima, Bruno e Marrone, entre outros nomes, também estão confirmados no festival.