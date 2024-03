Com câncer, Rei Charles recebeu diagnóstico de 2 anos de vida, diz revista

O rei Charles 3º, 75, diagnosticado com câncer no começo deste ano, está com a saúde mais frágil do que foi divulgado pelo Palácio de Buckingham, segundo a revista In Touch.

O que aconteceu

A fonte afirmou que o rei enfrenta um câncer de pâncreas e recebeu dois anos de vida. Embora a família real tenha mantido em segredo detalhes da doença, a fonte confirmou para a revista que o diagnóstico do monarca é conhecido por ser um segredo aberto entre os funcionários.