TJ marca 1ª audiência de Rafael Cardoso; o que aconteceu no dia da agressão

A Justiça do Rio de Janeiro marcou para o dia 17 de abril a primeira audiência do caso Rafael Cardoso, 38. O ator é investigado por agredir o gerente de restaurante João Fernando, de 64 anos, na zona oeste da capital fluminense.

Caso de agressão

Imagens do circuito de segurança do restaurante gravaram o artista agredindo o gerente do estabelecimento, no último dia 26 de fevereiro. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

João afirma que o ator estava "completamente transtornado". Segundo ele, o ator chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando os clientes que estavam no local.