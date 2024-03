Parede icônica do Lollapalooza vira mictório a céu a aberto: 'Fila de 2km'

A foto nos lambe-lambes se tornou marca registrada do Lollapalooza ao longo dos anos. Nesta sexta, 21, a parede icônica ganhou um novo propósito, não tão "instagramavel" assim.

O que aconteceu

Após o show do Offspring, grande parte da multidão, que estava vidrada na banda, se concentrou no banheiro, causando uma fila interminável. A demora para conseguir se aliviar fez com que alguns homens transformassem uma dessas paredes, tão amadas pelos fãs do evento, em um mictório a céu aberto.