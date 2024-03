Após apunhalar irmã, Taís é desmascarada e recebe ajuda para reviravolta

No capítulo de "Paraíso Tropical" desta sexta-feira (22), Olavo pede a Marion para ficar a sós com Taís e diz à vilã que sabe de sua farsa. Paula pensa em uma maneira de fugir da clínica.

Lúcia confirma que não está grávida, e Antenor se decepciona. Fernanda chega para passar uns dias com Fred e Camila. Olavo fica enciumado ao ver Bebel com Urbano na piscina do hotel Duvivier.

Neli pede a Joana que não vá embora, mas a jovem é firme com a mãe e diz que jamais a amou. Após sair de casa, ela procura Jáder e diz que quer trabalhar com ele, mas o cafetão recusa e conta para a filha que não foi Neli quem pediu dinheiro a ele.