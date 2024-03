'French touch' dá as caras no Lollapalooza no show da dupla The Blaze

O "french touch" deu as caras no Lollapalooza na noite de sexta (22/3), primeiro dia do festival.

A dupla The Blaze mostrou que ter crescido em Paris no auge do movimento que projetou a house music francesa para a mundo rendeu a eles um senso estético e sonoro que hoje pode ser considerado a new wave do "french touch".

Nada fácil serem herdeiros de Draft Punk, Air, Cassius, Benjamin Diamond e Etienne de Crecy, mas eles elevaram a experiência da house chique, fina e melódica para o audiovisual.