'Meu favorito é o BBB': Gil evita apontar vencedor do reality no Lolla

Gil do Vigor, 32, evitou apontar quem será o vencedor do BBB 24. Ex-participante do reality comentou sobre a temporada no lounge do Lollapalooza 2024.

O que disse Gil do Vigor

"Meu favorito é o Big Brother Brasil. Como ex-participante, sei que o programa tem uma importância enorme para muitas pessoas. Quero que o campeão seja a pessoa que melhor representa o programa"

Gil do Vigor

Influencer comentou sobre as torcidas nas redes sociais. "Os fãs amam tanto que se emocionam. Eu, particularmente, vejo como um grande entretenimento, onde pautas importantes são trazidas para o debate."