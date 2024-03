Nova mansão de MC Daniel foi de miliciano e custou R$ 8,5 milhões; confira

Propriedade fica no condomínio de Jade Picon e do jogador do Flamengo Gabigol. Apelidada pelo cantor de "Fafaland", a casa tem cerca de 800m², com seis quartos, sendo quatro deles suítes, 12 banheiros, cinco vagas para carros e uma piscina.

Confira fotos:

Nova mansão de MC Daniel Imagem: Reprodução

Nova mansão de MC Daniel Imagem: Reprodução

Nova mansão de MC Daniel Imagem: Reprodução