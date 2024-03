Juju Salimeni diz que não gosta de ir à academia: 'Todo dia não quero ir'

Juju Salimeni, 37, fez um desabafo sobre a sua rotina de treinos. A influenciadora fitness contou que não gosta de ir para a academia.

O que aconteceu

Nos stories no Instagram, Juju disse que não vai animada para a academia, ao contrário do que as pessoas acham sobre ela. "Muitas pessoas acham que todo dia eu vou para o treino na maior animação, super querendo treinar, mas ao contrário. Todo dia não quero ir, todo dia eu conto as horas, os minutos para o treino acabar. E hoje, sexta-feira, é treino de glúteos".

Depois, a influenciadora fitness afirmou que detesta o treino de glúteos. "Eu juro para vocês, é o treino que eu mais odeio, é um treino muito chato, já chego mal-humorada na academia, pê da vida querendo que acabe. Agora estou aqui enrolando, que não estou com a menor vontade de ir", desabafou.