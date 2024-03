Fagundes esconde Jonas de visitantes inesperados no cativeiro

A veterinária desconfia que Helena (Isabel Teixeira) está envolvida no sumiço de Marlene e Jonas. "Ninguém me tira da cabeça que tem o dedo da Helena nessa história", afirma. "Ela continua internada na clínica. Se bem que agora eu não duvido de mais nada. Da minha mãe eu espero qualquer coisa", responde o namorado de Ísis (Rayssa Bratillieri).

Ao chegar na casa da serra de sua rival, Adriana fica mexida com as memórias do dia da morte de Bruno (Luan Argollo). "Não venho nessa casa desde... Que eu soube que a Helena tava grávida do Jonas", relembra. "Do Bruno", corrige Gio.

A noiva de Jonas grita pela tia, porém Fagundes ordena que Marlene fique quieta. "Ninguém dá um pio", sussurra o bandido com uma arma na mão.

Giovanni e Adriana encontram a adega, mas o vilão consegue esconder os reféns antes disso. "Não tem ninguém aqui", afirma o neto de Sérgio (Marcos Caruso).

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.