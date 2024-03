Ex-BBB Rafinha tem carro personalizado do Blink-182 e conhece a banda

O ex-BBB Rafinha, vencedor do Big Brother Brasil 8, tem um carro personalizado da sua banda favorita Blink-182 e conheceu os integrantes. Os músicos estão em São Paulo para o primeiro show no Brasil, que ocorre na noite desta sexta-feira (22) no Lollapalooza.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, o ex-BBB posou em frente ao carro personalizado. No veículo, é possível ver na lateral o nome Blink-182, e, no capô do carro, a longa da banda.

Há também uma foto dos integrantes da banda, Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker, atrás do veículo, em um clique preto e branco.