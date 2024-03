Com irmã no Onlyfans, Lola, filha de Charlie Sheen, publica mensagem cristã

As filhas de Charlie Sheen, 58, astro de "Two and a half man" chamaram atenção pelas personalidades diferentes na última semana.

O que aconteceu

Lola Sheen, 18, usou suas redes socias para compartilhar alguns incentivos cristãos. Na sua bio de seu perfil no Instagram, ela indica o versículo bíblico de Exôdo 14:14. A citação diz o seguinte: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis".