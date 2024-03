Com 6l de silicone, Sabrina Boing Boing mostra antes e depois de lipo LAD

Sabina Boing Boing, 39, colocou 6 litros de silicone nos seio e também passou por uma lipo LAD

O que aconteceu

A DJ passou por procedimentos estéticos há cerca de 1 mês e mostrou o antes e depois do corpo. "Vocês viram esse antes e depois? Um mês é nada, um mês é muito pouco para ter ideia de como realmente vai ficar, mas eu já tô impressionada", disse ela nas redes sociais.

Sabrina contou que o cirurgião aplicou parte do que foi retirado nos glúteos. "É complicado entregar o antes, é óbvio que não me sentia bem com o meu contorno corporal, tinha bastante acúmulo de gordura nas costas e na barriga, aquela pele flácida", e continuou "Vocês viram meu quadril, que coisa maravilhosa. E ainda pensar que falta cinco meses para ter o resultado final. Estou impressionada, muito mais do que com o tamanho do peito".