MC Bin Laden alerta sisters sobre Matteus: 'Ele não é santo'

No BBB 24 (Globo), MC Bin Laden alertou Fernanda e Pitel sobre as atitudes de Matteus na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Quarto Gnomos, Bin conversou com Fernanda e Pitel sobre Matteus: "A gente sabe que ele não se posiciona e ninguém fala nada. Ele é 'Maria vai com as outras'."