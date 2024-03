Giovanna nega retomada de affair com MC Bin Laden: 'Gosta da ex'

Giovanna confirmou: "É, eles nem ficaram muito tempo juntos. Ela terminou com ele porque ele ia vir para cá (...). Ele já tinha me falado dela, ela é nutricionista também. Já tinha me falado, já tinha comentado umas duas vezes e falei: 'Como é que eu vou ficar com um cara aqui que já me falou que tem alguém lá fora que ele gosta?' Qual que é o sentido?".

A sister reforçou que não pretende mais ficar com o brother no confinamento: "Não vou, mano. Rola o que rolou, o cara que gosta da ex dele...".

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Quarto fadas Reprodução: Globo Quarto Gnomos Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

