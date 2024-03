Davi questiona comportamento de Lucas com o grupo Fadas: 'Inconveniente'

Após a fofoca de Lucas Buda para Alane e Isabelle no BBB 24 (Globo), Davi chamou o professor para conversar e contou que o grupo do Quarto Fadas se sente incomodado com algumas atitudes do brother.

O que aconteceu

No papo com Lucas, Davi afirmou que o grupo do Quarto Fadas se sente observado pelo professor. O motorista disse que Buda fica "tentando capturar situações no ar".