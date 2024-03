Alane e Isabelle detonam Lucas Buda após fofoca: 'Quer causar picuinha'

No Quarto Fada, Alane e Isabelle comentaram com Bia sobre a atitude de Lucas. "Não tem condições, ele observa as coisas com esse intuito de causar picuinha, de causar intriga", disse a bailarina.

A manauara concordou: "Estressando a minha cabeça uma hora dessas! [...] Estão vendo como fofoca é? A menina veio pedir desculpas por uma coisa que eu nem estou pensando sobre ela. O Lucas faz isso, sim."

Alane seguiu criticando o professor: "Ele fica olhando tudo dos outros, até na hora da prova. Ele observa as pessoas até na hora da prova dele. Se não me engano, ele já tinha perdido e ficou olhando as coisas dos outros. Ele só olha para os outros."

Ele saiu agora e falou: "Eu não fiz fofoca". Se isso não é fofoca, não sei o que é. Ele não tira o olho da gente. Alane

Esse aí, rapaz do céu... Deve ter vários sonhos com a gente à noite, viu? Beatriz