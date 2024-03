BBB 24: qual é atual dívida de Alane, que diz ignorar cartão de crédito?

Alane Dias, participante do BBB 24, afirmou ao Gshow que não paga faturas de um cartão de crédito desde junho de 2023, quando deixou Belém e se mudou para São Paulo. Ela afirmou ter "apagado o aplicativo do cartão" para não acompanhar uma dívida iniciada com fatura estipulada entre R$ 3 e R$ 4 mil.

Qual é a dívida de Alane?

Dívida atual é de pelo menos R$ 13,5 mil, segundo estimativa feita por Splash. Considerando que a família não arcou com a dívida durante o período de confinamento, Alane acumula 9 meses sem arcar com os pagamentos. O valor inicial considerado no levantamento foi de R$ 3,5 mil. Splash conversou com Maria Belintane, economista e pedagoga, que opinou sobre o fato de Alane ignorar dívida.