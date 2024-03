Susana Werner posta foto antiga e se declara a Julio Cesar após separação

Susana Werner, 46, usou suas redes sociais na tarde de hoje para publicar um clique antigo ao lado do ex-marido, Julio Cesar, 44, e deixou os fãs confusos.

O que aconteceu

A empresária aproveitou o dia de TBT para se declarar ao ex-jogador de futebol: "Com o amor da minha vida desde 2001". O detalhe é que Susana e Julio anunciaram o fim do casamento de 21 anos em dezembro do ano passado.

A separação aconteceu em meio às polêmicas de suposta traição por parte do atleta, que tomaram conta da mídia na época, apesar de Werner sempre ter negado que tenha acontecido infidelidade. Ela, no entanto, nunca contou o real motivo da separação.