Sheila Mello mostra detalhes de procedimento estético no bumbum

Nesta quarta-feira, 20, Sheila Mello usou as redes sociais para contar que fez um novo procedimento estético no bumbum.

O que aconteceu

A artista passou por uma técnica de ultrassom microfocado, visando deixar o bumbum mais duro e diminuir a flacidez da pele.

A dançarina comemorou o novo procedimento. "Será que estou com a vida que pedi para Deus? Ser modelo de clínica de estética. Vou fazer o hipro [ultrassom microfocado] no bumbum, na estética corporal, ele serve para o tratamento de flacidez, tonificação da pele, endurecimento e vou lá testar no bumbum. No rosto, já conheci a tecnologia, já fiz."