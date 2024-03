Samara Felippo desabafa após expor disputa com ex: 'Angústia e impotência'

Samara Felippo, 45, postou vídeo de desabafo em meio a exposição de uma disputa judicial travada contra o ex-marido, Leandrinho, 41, pai de suas filhas, e relatou sentimentos de angústia e impotência.

O que aconteceu

Em vídeo no Instagram, Felippo agradeceu o apoio que tem recebido, principalmente de outras mulheres, e disse vivenciar um momento difícil. "Estou dando as caras por aqui agora. Desculpa. Realmente, para mim, é muito importante repostar todas vocês. Muito obrigada. Quero muito agradecer. Não está divertido, não está legal, mas agora que eu já me expus, eu vou até o final".

Felippo contou que tem recebido outras histórias "muito cruéis" das seguidoras que passam ou já passaram por situações parecidas com a sua. "Tenho recebido histórias muito cruéis, muito difícil de ler, que me dão muitos gatilhos raiva e muitas advogadas, muitas criminalistas, muitas mulheres fazendo movimento incrível para ajudar outras, muitas agora já atentas, alertas, porque a gente se romantiza e a gente entrega tudo na mão do outro, a gente confia, então fiquem ligadas".