Rodrigo Santoro detalha preparo físico para chegar a 8% de gordura corporal

Rodrigo Santoro confessa que cuida do físico, pois seu corpo é sua "ferramenta de trabalho". "O segredo da dieta é não quebrá-la, o que consigo quando há um objetivo profissional. Meu pai é italiano, então amo massa, gelato, doce. Porém, no geral, me alimento bem, de uma forma mais natural. Tenho prazer nisso. Fico muito atento com minha saúde. Meu corpo, além de ser o corpo que habito, é minha ferramenta de trabalho", reflete.

Além da dieta e musculação, o artista pratica outros esportes, como tênis. "Gosto de estar disposto. Adoro esportes. Recentemente, viciei em tênis. Comecei a jogar há um ano. Não mostrava muito interesse até experimentar e entender quanto a modalidade demanda da mente. É um desafio constante. Estou muito empolgado, faço aula, jogo com os amigos. No tênis, assim como no surf, você precisa estar presente, algo que meu ofício também pede o tempo todo", aponta.

Santoro também cuida da saúde psicológica e considera que a mente está "em dia". "Para cuidar da minha mente, além do esporte, curto praticar ioga, meditar e permanecer em meio à natureza. Faço terapia há muitos anos. Tento manter a ansiedade em um lugar que me jogue para frente, sem me dominar. A arte também me ajuda. Sou bastante eclético no que consumo. Adoro poesia. Leio Drummond, Manoel de Barros, Clarice. Gosto ainda de ciência, especialmente neurociência, pela qual passei a me interessar depois da participação na série 'Westworld'."