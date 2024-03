João Pedro muda de vida e crava punhal no pai com ajuda de Deocleciano

No capítulo de "Renascer" desta quinta-feira (21) José Inocêncio ofende João Pedro e manda o filho sair de casa. Sandra percebe a forma com que a mãe trata Joana, e não gosta do que vê. A jovem, então, faz questão de esclarecer a funcionária sobre seus direitos.

Venâncio flagra Pitoco e Neno em sua casa. Kika aconselha Eliana a encarar a separação, sem vingança. José Inocêncio fica perplexo quando Deocleciano conta que decidiu deixar a fazenda para trabalhar com João Pedro. Venâncio e Buba se desentendem.

José Inocêncio manda Damião espionar o que João Pedro está falando aos funcionários. Inácia acusa o patrão de forçar os filhos a ser o que eles não são, e insinua que João Pedro é o único que não se deixa ser sufocado pelo pai. Venâncio flagra Eliana com Eriberto.