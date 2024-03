'Renascer': Morena visita túmulo do filho pela 1ª vez e revela segredo

No capítulo de sexta (22), da novela "Renascer" (Globo), Morena (Ana Cecília Costa) visita o túmulo do filho pela primeira vez e revela segredo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Incentivada por Lu (Eli Ferreira), a esposa de Deocleciano (Jackson Nunes) vai até o local onde seu bebê morto foi enterrado. "Ô, meu filho... tua mainha tá aqui, viu? Cê me perdoe de não ter vindo antes... é que me faltou coragem de me despedir", diz.