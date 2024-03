Por que Beatriz não participou da 14ª Prova do Líder do BBB 24?

Beatriz foi a única participante do Top 11 do BBB 24 (Globo) a não disputar a 14ª Prova do Líder, no programa ao vivo de quinta-feira (21).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Por que Beatriz não jogou a prova?

Beatriz foi vetada por Giovanna, a 13ª Líder.