BBB 24: Lucas 'recalcula rota' após 'falta de respeito' com Sabrina Sato

Sugando ele, é preciso aproveitar enquanto "o assunto de Sabrina Sato está recente". "A gente consegue se controlar, porque ela não consegue?", questionou. "Como ela age, ela tira a oportunidade das pessoas interagirem também com a pessoa que vêm aqui".

"O que você acha de mudar o foco? Jogar o foco nelas essa semana?", perguntou ele para Pitel. "Vai de cada um...", respondeu a sister.

"Para a gente continuar em vantagem, tem que cair mais um de lá. Para mim, no contexto que tá, quem tem mais chance de sair é o Matteus", analisou Pitel.

Mais cedo, os dois tinham falado sobre alvos no jogo e a sister disse que, se tivesse que escolher quatro alvos, deixaria Davi "de fora". Lucas concordou e disse que também não votaria no baiano. "Diretamente com ele, eu não tenho nada, só o fato das atitudes dele eu não concordar e ele estar lá do outro lado. As atitudes que ele teve, porque agora não fez nada", justificou Pitel.

Na conversa, Lucas também mentiu sobre a avaliação do público em relação à sua liderança. O brother disse que recebeu emoji de Ninja na sua ultima liderança, quando na verdade recebeu Alerta.