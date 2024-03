Jessi: 'Mundo ideal' que público quer ver no BBB não é realidade do Brasil

Fernanda, 32, foi criticada nas redes sociais por ter afirmado que, em algumas ocasiões, tem vontade de "jogar os filhos pela janela" em meio ao stress da rotina materna. A confeiteira já havia sido detonada anteriormente por ter falas preconceituosas e anticapacitista dentro do BBB 24 (Globo).

A ex-BBB Jessilane Alves observou, no programa Central Splash, que os fãs de BBB por vezes exigem do elenco do reality uma conscientização social que não condiz com a realidade brasileira. "O público do Big Brother espera um mundo ideal, onde todos sejam letrados sobre questões de gênero, luta capacitista, etarismo, gordofobia - todas as pautas que merecem atenção. Mas, quando a pessoa está lá dentro e mostra esse outro lado [de desajuste com tais pautas], querem cancelá-la."