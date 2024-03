Hospital que operou Kate Middleton pode ser multado em R$ 108 milhões

No caso da London Clinic, esse prazo não foi respeitado. Por isso, segundo a imprensa inglesa, o hospital pode ser multado em até 17 milhões de libras (R$ 108 milhões). "Temos sistemas implementados para monitorizar a gestão das informações dos pacientes e, no caso de qualquer violação, serão tomadas todas as medidas investigativas, regulamentares e disciplinares apropriadas", afirmou Al Russell, CEO do local.

Kate passou por uma cirurgia abdominal em 16 de janeiro, recebendo alta do hospital 14 dias depois. Desde então, a princesa não fez aparições públicas. A expectativa é que ela retome a agenda após a Páscoa.