Fernanda diz que Juliette se tornou maior que BBB: 'Um monstro'

Fernanda afirmou na tarde de hoje (21) que Juliette, a vencedora do BBB 21 (Globo), incomodou por se tornar "maior" que a própria edição do reality.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto Gnomo, MC Bin Laden disse que a produção do reality "sabe" quando um participante precisa de uma atenção extra. "Eles sabem ver quando uma pessoa precisa ser podada, bem administrada", disse. "A gente pode criar um monstro. Não to falando do caso da Bia", disse.