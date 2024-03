Namorada de Fabio Assunção posta texto defendendo o ator: 'Amor mais vivo'

Isa criticou quem julgou Fabio pelo vídeo brigando com Daniel Alvim. "Fabio também é de carne e osso, embora muitos se esqueçam. É humano, está vivo, reage as coisas da vida como qualquer outra pessoa reagiria. Mas sempre com um holofote em cima, tudo tem que estar milimetricamente perfeito, senão o julgamento começa imediatamente, por algozes que NÃO o conhecem".

Como é triste a pequenez do humano que tenta macular e diminuir a imagem de outrem. Já imaginou se cada movimento seu da vida cotidiana fosse vigiado? Cada incidente? Como viver assim? Ahh se todos fossem felizes e alegres como somos. Isa Salmen

Fabio comentou na postagem e elogiou a namorada. "Isa, nesses quase 5 meses de convivência você só me mostrou amor, lealdade e parceria. Você tem uma força imensa, que misturada com sua doçura, faz de você uma fórmula irresistível. E agora esse texto!!", escreveu o ator. E, em italiano, completou: "Isabella, mais que linda, as janelas se abriram e o sol brilha em nossas vidas!!". Isa, também em italiano, respondeu: "Eu te amo muito".

Imagem: Reprodução/Instagram

Fabio Assunção anunciou o fim do casamento com Ana Verena em outubro. O colunista de Splash Lucas Pasin relatou que o fim aconteceu após várias crises na relação.