Dede Secco foge de intensa onda de calor de biquíni fio dental na praia

Deborah Secco, 44, aproveitou um intervalo no dia para curtir uma praia.

O que aconteceu

A atriz elegeu um biquíni básico preto de cortininha e fio dental para renovar o bronzeado na praia na tarde desta quinta-feira (21). Deborah aproveitou um intervalo entre trabalhos e correu para a praia para descansar e burlar o calor intenso dos últimos dias.

"3 horas de folga, no meio da semana cheia. Dedé feliz", escreveu na legenda. A artista fez uma selfie habilidosa onde exibe também o bumbum e no fundo o mar. Deitada sobre a canga, ela manteve a hidratação com água de coco e curtiu a companhia de um amigo.