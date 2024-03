Davi pede que Bia se controle após queda de Sabrina: 'Ultrapassou o limite'

"Cada um tem uma emoção de um jeito", afirmou Beatriz, lembrando que Davi solicitou um abraço para Sabrina. "Eu, Isabelle e Alane já não temos esse perfil [?] Acho que nós três temos que trabalhar a afobação, porque a gente é muito emocionada":

Davi pontuou que é importante elas trabalharem o descontrole e se policiarem. "Você tem que procurar trabalhar em cima disso", respondeu.

Alane ainda disse que não teria esse tipo de atitude fora do reality. "Aqui, como está tudo à flor da pele, eu fui lá", disse.

Davi continuou dizendo que o BBB é uma escola, onde podem aprender a melhorar seus erros.

Matteus também entrou na conversa e disse que as sister não se colocaram no lugar dos outros brothers ao perderem, juntas, as 700 estalecas. "Isso aqui [o BBB e estalecas] é para todos que estão aqui. Cada um tem sua forma de ser, só que [as dinâmicas do reality] é pra todo mundo. Eu sou mais na minha, mas aproveito. Você tem que se colocar no lugar do outro, porque isso que vocês fizeram, não sabiam que ia gerar isso aí; vai gerar uma consequência pra casa".

"Se colocar no lugar do outro não é ser trouxa e deixar de aproveitar. É pensar que outros estão aqui", continuou o brother.