Camila Moura diz viver 'momento de cura' enquanto Lucas sonha com Pitel

Enquanto Lucas "Buda" sonha com Pitel no BBB 24 (Globo), Camila Moura diz viver um "momento de cura".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Camila compartilhou hoje (21) imagens de uma visita que fez a uma exposição no CCBB no Rio de Janeiro no dia anterior. Em seu Instagram, ela afirmou aos seus seguidores que está vivendo um momento de cura.