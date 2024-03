Fernanda faz teoria sobre últimos Paredões: 'Pessoas menos impactantes'

No BBB 24 (Globo), Fernanda e MC Bin Laden analisaram as possibilidade para o próximo Paredão e refletiram sobre os últimos brothers que deixaram o jogo — seus aliados do Quarto Gnomos.

O que aconteceu

No papo, Bin voltou a falar que Bia deve ir ao Paredão — ao que Fernanda pontuou: "Eu sou a pessoa que mais quer que Alane e Bia saiam, muitos de vocês querem que o Davi saia. Ele não me incomoda, mas sei que incomoda os outros..."