Atriz de 'Baywatch' recorda papel e mostra que não mudou após 20 anos

Os atores que estiveram na série original recordaram seus personagem depois do anúncio de que a FOX adquiriu os direitos e um novo reboot está a caminho.

Mais de duas décadas depois, Brande surpreendeu ao não ter mudado quase nada desde então. Ela também foi capa da Playboy, foi eleita a "Coelhinha do Ano" em 2001 pela revista e apresentadora do reality Playboy Shootout em 2009. Atualmente, ela segue a carreira de atuação e também tem um perfil no OnlyFans, onde publica conteúdos sensuais.