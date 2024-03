Sandy viaja pela primeira vez sozinha e recebe comentário do ex, Lucas Lima

Sandy, 41, solteira, viajou sozinha pela primeira vez. A cantora fez uma viagem à Dinamarca e acabou recebendo um comentário do ex-marido, Lucas Lima, com um trecho de uma música da artista.

O que aconteceu

A cantora comentou sobre esse momento inédito na sua vida. "Há uns dias eu embarquei na minha primeira viagem solo. Fui para Copenhague, na Dinamarca, que há tempos eu queria conhecer. Estou muito acostumada a viajar pra fora do Brasil? Mas, sozinha, sozinha, foi a primeira vez. Eu nunca tinha tido essa vontade".

Depois, a artista descreveu seu sentimento ao viajar sozinha pela primeira vez. "Me senti numa grande aventura. Tantas sensações? Medo, insegurança, uma vontade doida de me jogar nessa loucura do outro lado do mundo? Ver o que eu ia encontrar fora e, principalmente, dentro de mim".