'De jeito nenhum!': princesa Anne escapou de sequestro violento há 50 anos

A princesa manteve a calma durante a ação e disse que a discussão com o bandido foi uma "conversa irritante". "Foi muito irritante. Eu repetia que não queria sair do carro, e eu não ia descer do carro. Quase perdi a paciência com ele, mas sabia que se fizesse isso, bateria nele e ele atiraria em mim", disse a princesa, em depoimento à polícia.

Ele abriu a porta e tivemos uma discussão sobre aonde iríamos ou não iríamos. [...] Eu disse que não queria ir com ele. Fui rigorosamente gentil, porque sabia que seria tolice ser muito grosseira naquele momento. E não seria melhor se ele fosse embora e todos nós deixássemos isso para lá?

Princesa Anne, em entrevista a Michael Parkinson em 1983

Em entrevista, a princesa se divertiu ao dizer que ficou mais brava quando o homem rasgou seu "belo vestido novo". "As costas do meu vestido rasgaram de cima a baixo, a parte dos ombros saiu. Aquele foi o momento mais perigoso para ele. Foi quando eu perdi as estribeiras", contou.

Ball só foi contido quando Ronald Russell, um ex-boxeador que passava pelo local, derrubou o homem com um soco. Ball até tentou escapar, mas foi capturado por policiais. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e está preso até hoje em um hospital psiquiátrico.

Russell confirmou que Anne estava "muito, muito calma" na situação. "Ela disse: 'Vá embora e não seja bobo". [...] [Ian] ficou lá, me encarando com a arma e eu bati nele. Eu bati nele o mais forte que pude e ele caiu de cara no chão", contou o boxeador à BBC.