Netos de Frida se emocionam com surpresa da avó em 'Família É Tudo'

Assustado com o lugar, Júpiter (Thiago Martins) acredito que tudo é uma armação do primo e da tia. "Isso é coisa sua, né, Hans, claro... Sempre querendo aprontar pra cima da gente, não basta ter matado a vovó?", acusa o moço. "Júpiter, não comece com acusações levianas!", responde Catarina.

Ao perceber que o local é um prédio histórico da família, Vênus fica impressionada. "Que incrível! Tá tudo intacto, parece até que o tempo não passou", diz a amada de Tom (Renata Góes).

Os cinco irmãos se emocionam ao lembrarem da avó. "Nesse restaurante seus avós recebiam os convidados, comemoravam assinaturas de contrato com grandes artistas, faziam festas de lançamento... No fundo, tem o palco onde os primeiros contratados se apresentavam", explica a gêmea má.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.