'É como se ele tivesse inveja" dispara Pitel sobre Bin

No banheiro do BBB 24 (Globo), Fernanda e Pitel comentaram sobre o papo de jogo que tiveram com Bin mais cedo. A alagoana disse que Bin deseja ter um grupo unido no jogo, assim como o do Quarto Fada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A dupla comentou sobre o desejo de Bin de ter um grupo mais unido e sólido no jogo do BBB 24 (Globo).